PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / На полонених українських моряків чиниться психологічний тиск - ЗМІ/

На пленных украинских моряков оказывается психологическое давление – СМИ

Адвокаты пленных украинских моряков, которых удерживают в СИЗО Лефортово и Матросская тишина считают, что их подзащитных подвергают психологическому давлению.

На украинских моряков оказывается психологическое давление следствием, сообщает Радио Свобода.

По словам правозащитника Николая Полозова, к военным не пускают адвокатов.

Он отметил, что защита до сих пор не может узнать у ФСБ имя следователя, который ведет дело и который должен разрешить допуск адвокатов к подзащитным в СИЗО Лефортово и Матросская тишина.

Читайте: Конфликт в Керченском проливе: список пленных моряков

Более 50 адвокатов из России и Крыма выразили желание защищать украинских военных.

Полозов сообщил, что 4 декабря список будет рассмотрен межведомственной группой в Киеве. Решение по каждой кандидатуре будет приниматься отдельно.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова узнала у российской коллеги Татьяны Москальковой о состоянии здоровья украинских военнопленных, находящихся в России.

Военных размещают в камерах по 2 человека. Москалькова сказала, что у них есть площадка для прогулки и им родные привезли передачки.

Раненые моряки находятся в изоляторе Матросская тишина. Москалькова сказала, что они поднимаются, ходят, их кормят, что им оказывают медицинскую помощь.

Моряков арестовали во время агрессии России в Керченской протоке 25 ноября.

Сейчас они находятся в СИЗО Лефортово в Москве, где пробудут до 25 января 2019 года.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

18 телефонных разговоров за двое суток: Порошенко о поддержке Украины
В камерах с россиянами – последние данные о пленных украинских моряках
Работает по 20 часов! Денисова потеряла сознание в прямом эфире
Российская империя без Украины не существует – Порошенко
Санкции из-за атаки на Азове: Луценко предлагает блокировать активы РФ
Где Россия удерживает украинских моряков и почему не признает их пленными
Захват украинских кораблей осудили 34 страны-члены ІМО
Встают и передвигаются: Москалькова о состоянии украинских моряков
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка