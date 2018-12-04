Адвокаты пленных украинских моряков, которых удерживают в СИЗО Лефортово и Матросская тишина считают, что их подзащитных подвергают психологическому давлению.

На украинских моряков оказывается психологическое давление следствием, сообщает Радио Свобода.

По словам правозащитника Николая Полозова, к военным не пускают адвокатов.

Он отметил, что защита до сих пор не может узнать у ФСБ имя следователя, который ведет дело и который должен разрешить допуск адвокатов к подзащитным в СИЗО Лефортово и Матросская тишина.

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Более 50 адвокатов из России и Крыма выразили желание защищать украинских военных.

Полозов сообщил, что 4 декабря список будет рассмотрен межведомственной группой в Киеве. Решение по каждой кандидатуре будет приниматься отдельно.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова узнала у российской коллеги Татьяны Москальковой о состоянии здоровья украинских военнопленных, находящихся в России.

Военных размещают в камерах по 2 человека. Москалькова сказала, что у них есть площадка для прогулки и им родные привезли передачки.

Раненые моряки находятся в изоляторе Матросская тишина. Москалькова сказала, что они поднимаются, ходят, их кормят, что им оказывают медицинскую помощь.

Моряков арестовали во время агрессии России в Керченской протоке 25 ноября.

Сейчас они находятся в СИЗО Лефортово в Москве, где пробудут до 25 января 2019 года.