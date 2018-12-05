Патриарх Филарет, возглавляющий УПЦ КП, отказался баллотироваться на пост предстоятеля Единой поместной украинской церкви.

Об отказе Филарета баллотироваться на пост предстоятеля Единой поместной церкви сообщил пресс-секретарь спикера Верховной Рады, религиовед Андрей Ковалев, передает Громадське.

Также он добавил, что избранный на Соборе предстоятель, скорее всего, будет не известным для широкой общественности. Однако будущий глава будет авторитетным в среде епископата.

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По моему мнению, это все-таки будет человек из среды Киевского патриархата, потому что епископов КП будет большинство, – отметил Ковалев.

По его словам, Филарет отказался баллотироваться на пост предстоятеля из-за возраста, ведь патриарху следующем году исполнится 90 лет.

Напомним, 29 ноября Священный Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса для Украинской церкви.

Фото: cerkva.info