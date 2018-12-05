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Филарет отказался возглавить Единую поместную украинскую церковь

Патриарх Филарет, возглавляющий УПЦ КП, отказался баллотироваться на пост предстоятеля Единой поместной украинской церкви.

Об отказе Филарета баллотироваться на пост предстоятеля Единой поместной церкви сообщил пресс-секретарь спикера Верховной Рады, религиовед Андрей Ковалев, передает Громадське. 

Также он добавил, что избранный на Соборе предстоятель, скорее всего, будет не известным для широкой общественности. Однако будущий глава будет авторитетным в среде епископата.

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По моему мнению, это все-таки будет человек из среды Киевского патриархата, потому что епископов КП будет большинство, – отметил Ковалев.

По его словам, Филарет отказался баллотироваться на пост предстоятеля из-за возраста, ведь патриарху следующем году исполнится 90 лет.

Напомним, 29 ноября Священный Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса для Украинской церкви.

Фото: cerkva.info

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