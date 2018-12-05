Дата Объединительного собора назначена на 15 декабря. Факты ICTV рассказывают, что должны утвердить на соборе, когда Украина получит томос и какие изменения будут в церковной жизни.

Объединительный собор состоится 15 декабря. На нем должны объявить о создании автокефальной поместной православной церкви в Украине.

На соборе также примут устав новой церкви и изберут ее предстоятеля.

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Объединительный собор

Дату собора должен был избрать Вселенский патриарх Варфоломей. Ведь теперь украинская церковь считается канонической территорией Вселенского патриархата. После избрания даты он должен пригласить на собор представителей украинских церквей – УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ.

Собор состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром православной украинской религиозной жизни, – отметил президент.

Таким образом место Объединительного собора – Софиевский собор.

– Сложно провести собор в Киево-Печерской лавре или во Владимирском соборе, потому что эти церкви принадлежат конфессиям. София Киевская – это удачный выбор с точки зрения нейтральности территории, потому что эта церковь принадлежит государству, – рассказывает религиовед Дмитрий Горевой.

Президент добавил, что Варфоломей уже подписал письма-приглашения для представителей церквей. В ближайшие дни епископы получат приглашение от Вселенского патриарха и официально объявят о дате собора.

Проводить собор будет специальный представитель Веселенского патриархата. Официально его имя не называли. Журналист Костас Онисенко, ссылаясь на источники в Константинополе, предполагает, что это будет Митрополит Франции Эммануил.

На соборе объединятся три независимых церкви, существующие сегодня в Украине – УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

То есть, формально будет создана новая церковь, принят ее устав и будет избран предстоятель этой церкви.

Когда Украина получит томос?

Томос могут привезти в Украину уже в конце декабря. Такое мнение высказал эксперт:

– Собор будет заседать один-два дня. Сразу после собора новый глава церкви поедет в Стамбул. Там проведет службу с патриархом Варфоломеем и получит томос. Это тоже один-два дня. Он вернется в Киев, где и обнародует документ. Я думаю, что в Киеве томос мы увидим в 20-х числах декабря.

Когда представители украинских церквей определятся с предстоятелем новой церкви, он поедет на Фанар (район Стамбула, где находится резиденция Вселенского патриарха) на встречу с патриархом Варфоломеем.

Там они проведут совместную службу, которая, по словам эксперта, засвидетельствует легитимность нового главы церкви.

После службы Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручит предстоятелю Украинской церкви томос. Петр Порошенко уже заявил, что намерен посетить это мероприятие.

Что такое томос и устав?

Синод Вселенского патриархата, который проходил с 27 по 29 ноября, окончательно утвердил текст томоса для Украинской церкви.

– Томос – это такая себе декларация о независимости. В ней описывается характер церковной власти, но более подробно это прописывается в уставе, – объясняет Дмитрий Горевой.

Томос обычно содержит стандартные положения, которые практически одинаковы для всех стран. Он провозглашает независимость церкви. Об этом написал на своей странице в Facebook Ростислав Павленко, директор Национального института стратегических исследований.

Устав – документ, в котором прописаны все механизмы и особенности функционирования церкви. Он будет более расширенным, чем томос.

Устав будут принимать на соборе украинские архиереи, а Синод к этому времени лишь сформулировал свои предложения по его содержанию.

– Устав церкви – это своеобразная конституция, по которой живет церковь. Там прописаны распределения власти между собором, синодом, патриархом, поместным собором, где участвуют не только духовенство, но и миряне, а также другие вопросы, касающиеся церковной жизни, – добавляет эксперт.

Жизнь после Томоса

Вполне вероятно, что до конца года Украина получит томос. Однако объединение церквей и создание поместной православной автокефальной церкви не разрешится за один день. Три церковные структуры, которые сегодня функционируют в Украине, будут объединяться в одно институциональное тело:

– После получения томоса начнется процесс реального объединения. Надо будет объединять епархии, выстраивать новую церковную вертикаль сверху донизу.

Развитие новой церкви – шанс провести религиозную реформу и изменить церковь.

– Томос и автокефалия – это окно возможностей для реформирования церкви и формирования православия с современным лицом. Многие аналитики и активные верующие надеются, что удастся реформировать весь комплекс проблемных вопросов, которые накопились в православии, – добавил Дмитрий Горевой.

В обществе начали обсуждать переход на григорианский календарь в связи с томосом и, соответственно, перенос Рождества с 7 января на 25 декабря. Однако пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря опроверг слухи. По его словам, церковь сама решает календарные вопросы.

Дмитрий Горевой также не предусматривает таких изменений:

– Я думаю, что юлианский календарь пока сохранится. Для того, чтобы не сеять панику и не смущать народ, такие проблемные вопросы в ближайшее время не будут подниматься.

Религиовед добавил, что богослужения будут вести преимущественно на украинском языке, однако священнослужители будут иметь возможность выбирать:

– Будет закреплен по умолчанию украинский язык богослужения. Но каждый приход сможет выбирать себе собственный язык. То есть если им легче и они хотят сохранить церковнославянский, они должны иметь на это право.

УПЦ МП – что дальше?

Официальная позиция УПЦ МП – создание автокефальной церкви не соответствует каноническим нормам. Там уже заявили, что не будут участвовать в Объединительном соборе.

Однако такая позиция далеко не у всех епископов. Об этом свидетельствует хотя бы то, что три представителя УПЦ МП таки пришли за встречу с президентом, продемонстрировав свою заинтересованность в создании церкви.

Соответственно, после создания новой церкви УПЦ МП будет иметь другой статус:

– С точки зрения Вселенской патриархии это будет скорее всего статус российского экзархата в Украине – представительства русской церкви на территории Украины.

Эксперт напомнил, что такая церковная модель успешно функционирует в Греции. Так, север страны под юрисдикцией Элладской церкви с центром в Афинах, а юг под юрисдикцией Константинопольского патриархата с центром в Стамбуле. В Украине так же может существовать поместная православная церковь и представительство иностранной церкви.

Соответственно, с изменением статуса церковь Московского патриархата могут переименовать:

– Скорее всего УПЦ МП переименуют. Если будет принят законопроект №5309, это станет церковь УПЦ МП (уже без скобок) или Русская православная церковь в Украине. Если законопроект не примут – у новой церкви будет, например, название Православная церковь в Украине, а у этой – Украинская православная церковь.

Однако, о точном названии УПЦ МП говорить рано. Пока даже неизвестно, какое название будет иметь новая автокефальная украинская церковь.

С каждым днем Украина все ближе к получению томоса и созданию автокефальной церкви. Несмотря на типичную для церковной структуры медлительность, вопрос получения томоса решается быстро. Меньше чем через две недели будет создана независимая церковь и ее представитель сможет забрать томос – документ, подтверждающий эту независимость.

Фото: gettyimages

Лилия Ященко