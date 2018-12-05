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Венгрия не откажется от блокирования комиссии Украина-НАТО

Венгрия продолжит блокирование комиссии Украина-НАТО до тех пор, пока Украина не прекратит “систематическое нарушение прав венгерской общины”.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после первого дня министерской встречи НАТО в Брюсселе заявил, что на них “оказывают сильное давление”, передает УНИАН.

– Если мы сдадимся, у нас не будет никаких других ресурсов для участия в жизни венгерской общины, – сказал дипломат.

По его словам, Венгрия может разблокировать свое право вето, если Украина сделает определенные шаги “для восстановления прав венгерской общины” на Закарпатье.

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– Мяч на стороне Украины, – добавил Сийярто.

Недавно МИД Украины вызвал на разговор посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за антиукраинских высказываний венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Фото: Ognjen Stevanovic|Dreamstime.com

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