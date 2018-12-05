Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ утвердило новые строительные нормы и обязало при реконструкции и строительстве учитывать доступ для людей с инвалидностью.
Министр регионального развития Геннадий Зубко отметил, что государственные строительные нормы Инклюзивность зданий и домов являются обязательными для выполнения, в отличие от предыдущих.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
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Новые строительные нормы вступят в силу через 3 месяца после их официального опубликования.
С марта 2019 все здания строители будут вынуждены обустраивать пандусами и специальной инфраструктурой для людей с проблемами слуха и зрения.
Ранее Факты ICTV писали о новых правилах строительства, которые объясняют, как плотно можно возводить новостройки.
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