Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ утвердило новые строительные нормы и обязало при реконструкции и строительстве учитывать доступ для людей с инвалидностью.

Министр регионального развития Геннадий Зубко отметил, что государственные строительные нормы Инклюзивность зданий и домов являются обязательными для выполнения, в отличие от предыдущих.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Новые строительные нормы вступят в силу через 3 месяца после их официального опубликования.

С марта 2019 все здания строители будут вынуждены обустраивать пандусами и специальной инфраструктурой для людей с проблемами слуха и зрения.

Ранее Факты ICTV писали о новых правилах строительства, которые объясняют, как плотно можно возводить новостройки.

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