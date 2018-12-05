PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / Утверждены новые государственные строительные нормы – Зубко/

Утверждены новые государственные строительные нормы – Зубко

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ утвердило новые строительные нормы и обязало при реконструкции и строительстве учитывать доступ для людей с инвалидностью.

Министр регионального развития Геннадий Зубко отметил, что государственные строительные нормы Инклюзивность зданий и домов являются обязательными для выполнения, в отличие от предыдущих.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Читайте: Строительный беспорядок в Украине: кто нарушает правила и почему

Новые строительные нормы вступят в силу через 3 месяца после их официального опубликования.

С марта 2019 все здания строители будут вынуждены обустраивать пандусами и специальной инфраструктурой для людей с проблемами слуха и зрения.

Ранее Факты ICTV писали о новых правилах строительства, которые объясняют, как плотно можно возводить новостройки.

Фото: Pixabay.com

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Рейтинг Doing Business: что способно улучшить показатели Украины
Строительный беспорядок в Украине: кто нарушает правила и почему
Нові правила будівництва: як щільно можна зводити новобудови
Подольский мост заработает через 2 года: на какой стадии строительство
Нові правила будівництва ліфтів: чого чекати українцям з 1 жовтня
Обустройство велодорожек: когда и где начнется строительство
В Украине из многоэтажек исчезнут вонючие мусоропроводы
Altercom Limited построит в Украине мусороперерабатывающий завод
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка