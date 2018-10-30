Строительный беспорядок в Украине: кто нарушает правила и почему

В одном из микромассивов на Дарнице более три тысячи квартир – это примерно на 10 тысяч человек – есть большой паркинг, множество магазинов. А вот школы нет. Детсад только частный. Поэтому родители малышей водят кто куда.

Еще хуже ситуация на Позняках. Здесь вообще ни паркинга, ни одной социальной инфраструктуры. Микрорайон словно – Шанхай. Вокруг бетонные монстры по 25 этажей. По строительным нормам расстояние между высотками должно быть 50 метров. Но там нет даже половины. Строят где попало, потому что генплана в столице до сих пор нет.

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Главный архитектор Киева говорит – проект генплана направили в аудит в Германию. Признает – в Киеве строительный беспорядок. Но он ни в чем не виноват. Потому полномочия его департамента якобы ограничили 7 лет назад. Архитектор все перекладывает на государственную строительно-архитектурную инспекцию. Мол, это она все должно контролировать. Там же объясняют – если застройщик приходит со всеми документами, которые выдала городская власть, они бессильны. Потому внеплановые проверки запрещены. Поэтому выход один – менять закон.

Ситуация изменится уже через года два, ведь строительные нормы таки ужесточили. Теперь четко регламентируют высоту домов с количеством жителей. Так, в селах разрешено строить дома не более четырех этажей, в поселках городского типа – не более пяти, в городах с населением до пятидесяти тысяч – максимум девятиэтажки. Этажность домов в городах с населением более 100 000 будут регулировать градопланирующие документы. Отдельный вопрос – плотность населения. Сейчас на гектар предусмотрено максимум 450 человек. А не по несколько тысяч, как сейчас.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Киеве на стройке разбился подросток.

Опубликовано Октябрь, 30 в 19:54



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