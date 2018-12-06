Постановление, которое растолкует, как автомобиль на еврономерах можно будет оформить на украинском номера – Кабинет министров должен выдать по закону в последующие 30 дней.

Для всех остальных процесс растаможки выглядит следующим образом: у вас должен быть транспортное средство снятое с учета, нужно будет оформить предварительное сообщение и внсенный авансовый платеж на счет таможни. У инспектора уже есть информация, что вы оплатили таможенные платежи и это уже является основанием вас в режиме импорта пропустить на территорию Украины.

Здесь в Украине у вас уже попросят следующий пакет документов необходимых для растаможивания: кроме техпаспорта должна быть распечатка Шваке листе и сертификат о том, что у автомобиля экологическая норма не ниже Евро 2.

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На третий день действия нового закона – почти все митинги евробляхеров на границе остановились, а протестующие – разъехались. Ведь большинство из них это так называемые пересечники – те, кто ввозил авто в режиме транзита на пять дней – если авто вовремя не вывезти за границу – на владельцев ожидают штрафы до 170 тыс. гривен.

Сейчас по ту сторону границы с Польшей украинскми евробляхами – заставлены едва ли не все дворы. Часть из них уже точно не вернется в Украину – ведь некоторые даже на металлолом здесь не везде принимают. На венгерской стороне – вандалы уже изуродовали часть украинских евроблях – снимают все что приглянется.

Между тем на ажиотаже вокруг украинских евроблях поляки решили заработать – здесь уже предлагают услуги по снятию авто с учета – цена около 4 тыс. гривен. В Украине же фирмы, которые ранее предлагали услуги по пригонке евроблях – сейчас переориентировались на услуги по их легализации – цены колеблются в пределах тысячи евро. Действенным методом стала угроза польских пограничников ставить в паспортах наших автомитинговальщиков штамп – депортация. А это запрет на въезд во всю Шенгенскую зону.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Украине растаможили первую евробляху.