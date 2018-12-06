Сегодня Украина празднует день Вооруженных cил Украины, поэтому Факты ICTV решили вспомнить самые яркие на самые зрелищные парады войск Вооруженных Сил Украины.

Первый парад Вооруженных cил Украины прошел на Крещатике в 1994 году ко Дню Независимости под руководством Министра обороны Радецкого и начальника Киевского округа Быжана. В марше принимали участие только военнослужащие.

После 1994 года военный парад с участием военной техники был проведен в 1998, 1999 и 2001 годах.

Один из самых масштабных военных парадов провели в 2001 году. В составе механизированной колонны по Крещатику прошло 18 подразделений, 173 единицы техники и 1450 человек личного состава. Всего приняло участие 6,5 тыс. военнослужащих. Участвовала колонна новых Т-84, которые специально перевезли из Танкостроительного завода им. Малышева.

24 августа 2004 года парад прошел без военной техники, в составе 19 сводных батальонов, около 5 тыс. военнослужащих. Все военнослужащие и работники правоохранительных видео, которые принимали участие в параде войск получили памятный нагрудный знак.

В 2009 году по Крещатику пешим строем прошагали 3,4 тысячи военнослужащих, а также продемонстрировано боевую технику Сухопутных войск и Воздушных Сил ВС Украины. А в небе над столицей Украины пролетели новейший украинский пассажирский самолет Ан-148 и Ан-225 Мрия.

24 августа 2014 года по главной улице столицы проехали около полусотни единиц военной техники. Маршем прошли 14 парадных расчетов общей численностью около полутора тысяч военнослужащих Вооруженных Сил, Нацгвардии, МВД и Государственной пограничной службы.

В 2015 году парад прошел без участия военной техники. Вместо этого, в параде приняли участие 2,3 тысячи украинских военнослужащих, 14 воинских частей получили боевые знамена с отличием.

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В 2016 году на Майдане и Крещатике в Киеве состоялся военный парад, в котором приняли участие более 4 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники.

По Крещатику прошли колонны различных родов войск Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, пограничники и колонна военнослужащих совместной миротворческой литовско-польско-украинской бригады.

В 2018 году в военном параде ко Дню независимости приняли участие 4,5 тыс. военных, а также 250 единиц военной техники.

На параде можно было увидеть подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы. Также там впервые представили транспортный самолет Ан-178.

Украинцы также смогли увидеть противотанковые комплексы Javelin, которые предоставили США.

К слову, украинским военным разрешили носить усы и бороды во время боевых и учебно-боевых заданий.