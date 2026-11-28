Ноябрь 2026 года оказался достаточно плодотворным как для парламентариев, так и для представителей правительства. В течение месяца разработали и приняли несколько постановлений, которые уточняют правила воинского учета, бронирования работников и мобилизации.

Часть нововведений уже вступила в силу, другие предусматривают переходный период или пока находятся на этапе подготовки.

Поэтому Факты ICTV пообщались с адвокатом, управляющим партнером адвокатского объединения Примус Партнерс Сергеем Касянчуком и выяснили, предусмотрены ли изменения в закон о мобилизации с 1 декабря и что изменится в бронировании и воинском учете.

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Мобилизация с 1 декабря 2026 года в Украине: кому продлили бронирование до 20 декабря и что нужно проверить

Одно из главных изменений, касающихся бронирования работников в декабре, предусмотрено постановлением Кабмина № 1452 от 19 ноября 2026 года. Документ вступил в силу 24 ноября и предусматривает переходный период до 20 декабря включительно.

Адвокат Сергей Касянчук объяснил, на какие нюансы постановления стоит обратить внимание работодателям и военнообязанным.

Кому продлили критичность и бронирование

Переходное правило распространяется на решения о критичности для экономики и жизнедеятельности населения, срок действия которых истек в период с 27 октября до вступления постановления в силу или истекает до 20 декабря.

При этом есть важное условие. Орган, выдавший решение, должен был согласовать соответствующие отраслевые или региональные критерии с Координационным центром по состоянию на день вступления постановления в силу.

Если решение отменили или оно подлежит отмене, в частности из-за исключения критерия, на котором оно основывалось, переходное продление не применяется. Поэтому работодателю важно уточнить в органе, выдавшем решение, сохранилось ли основание для признания предприятия критически важным после пересмотра критериев.

Бронирование работника продлевается до 20 декабря включительно, если предприятие подпадает под это переходное правило, отсрочка была оформлена через Дію, а ее собственный срок также истек или истекает в период, определенный постановлением.

Например, если решение о критичности предприятия и бронирование работника заканчиваются 5 декабря и выполнены остальные условия, оба будут действовать до 20 декабря включительно.

Если же решение о критичности изначально действует до января, а бронирование работника истекает 5 декабря, работодателю следует оформить его продление по общей процедуре. Сроки, которые сами по себе продолжаются дольше 20 декабря, постановление не сокращает.

Что изменилось для работодателей

— Для отдельных критически важных предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов изменился расчет квоты бронирования. До 20 декабря они должны привести количество забронированных работников в соответствие с установленным лимитом, — добавил эксперт.

Такой же срок установлен для определенных критически важных представительств донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи в отношении их отдельного лимита.

Что делать, если бронирование не отображается

Работодателю стоит проверить, актуальны ли сведения о предприятии в Едином перечне для бронирования и что показывает Дія в отношении конкретного работника. Если проблема связана со сведениями о критичности, следует обратиться в орган, который выдал решение и вносит данные в перечень.

Адвокат подчеркнул, что работнику стоит обновить военно-учетный документ в Резерв+. Если там осталась старая дата или отсрочка исчезла, нужно попросить работодателя проверить статус в Дії и сохранить имеющиеся подтверждения предыдущего бронирования.

Минцифры получило пять дней со дня вступления постановления в силу, чтобы обеспечить техническую возможность бронирования через Дію для предприятий, подпадающих под эти правила.

Для работников, которых на таких предприятиях уже забронировали на день утраты критичности или на день вступления постановления в силу, перевод на специальный воинский учет происходит без применения общего 72-часового срока.

Где есть риск споров

Адвокат отметил, что самые сложные случаи возникают, когда бронирование истекло до 24 ноября и в этот промежуток в отношении работника уже были предприняты действия по призыву. Постановление охватывает часть отсрочек, срок которых к тому моменту уже закончился, но отдельно не определяет, что делать с решениями, принятыми до вступления документа в силу.

Если приказ о призыве уже издан, само появление обновленной записи в Резерв+ автоматически его не отменяет. Правомерность призыва в такой ситуации нужно оценивать с учетом документов и дат конкретного дела.

По мнению адвоката, человек должен получать четкий ответ, почему в его документе отображается старая дата: из-за задержки обновления данных, отмены критичности работодателя или потому, что его отсрочка вообще не подпадает под переходное правило. Для работника на экране эти ситуации могут выглядеть одинаково. Но юридические последствия у каждой разные.

100% бронирование при мобилизационном обязательстве: заработает ли новый механизм в декабре

Адвокат напомнил, что в ноябре правительство также анонсировало механизм, который позволит предприятиям бронировать до 100% военнообязанных работников. Однако по состоянию на 25 ноября 2026 года соответствующее постановление еще не опубликовали. 1 декабря — это озвученный правительством срок, до которого планировали утвердить правила.

Адвокат Сергей Касянчук обратил внимание на вопросы, которые необходимо урегулировать перед запуском такого механизма.

Как должен работать механизм

Согласно анонсу премьер-министра, предприятие сможет бронировать до 100% военнообязанных работников, если будет регулярно привлекать часть персонала к военной службе на добровольной основе.

Премьер также заявил, что человек должен знать, где и сколько времени будет служить. Сколько именно работников должно привлекать предприятие, с какой периодичностью, по какой форме и на какой срок службы, в опубликованных правилах пока не определено.

Что с добровольностью, работой и зарплатой

Эксперт объяснил, что добровольность должна означать возможность работника отказаться без давления и негативных последствий для трудовых отношений. Если от согласия одного человека будет зависеть бронирование его коллег, риск давления вполне реален.

— Часть третья статьи 119 КЗоТ уже гарантирует мобилизованным и принятым на военную службу по контракту работникам сохранение места работы и должности. Общей обязанности работодателя сохранять средний заработок эта норма не устанавливает. Поэтому для анонсированной гарантии в отношении зарплаты нужно определить, кто, сколько и в течение какого срока будет платить, — отметил Сергей Касянчук.

Что будет, если предприятие не выполнит обязательства

Специальные последствия пока не опубликованы. Для работника принципиально важно понять, повлияет ли невыполнение обязательств работодателем только на возможность дальнейшего бронирования или также на уже оформленные отсрочки.

Это необходимо прямо урегулировать, в том числе на случай, если предприятие не наберет нужное количество добровольцев.

Бронирование 95% работников предприятий ОПК: как изменится расчет

Адвокат Сергей Касянчук объяснил, кого касается новая формула и при каких условиях предприятие может получить бронирование сверх установленного лимита.

Лимит до 95% для соответствующих предприятий ОПК установило октябрьское постановление КМУ № 1328. Ноябрьское постановление № 1452 внесло изменения в Порядок бронирования, утвержденный постановлением № 76. Сам процент остался прежним — 95%. Изменилась численность, от которой его рассчитывают.

95% — это предельная доля военнообязанных работников, которых предприятие может забронировать по общему правилу для этой категории. За основу берут фактическое количество военнообязанных работников, учитываемых согласно Порядку бронирования.

Раньше за основу брали численность, зафиксированную в решении о критичности. Например, если в решении Минобороны указано 100 военнообязанных, а сейчас на предприятии работают 200 человек, учитываемых при расчете, лимит составляет 190 человек вместо 95.

Увеличение лимита дает работодателю возможность подать на бронирование больше работников. Отсрочку каждому из них оформляют по установленной процедуре.

Кого касается новая формула

Она распространяется на предприятия ОПК, которые Минобороны определило как критически важные, а также на определенные Минэнерго критически важные предприятия топливно-энергетического комплекса и отдельные категории их подрядчиков и производителей трансформаторного оборудования.

Эти работодатели должны до 20 декабря 2026 года привести количество забронированных работников в соответствие с лимитом.

— Порядок предусматривает обязательное бронирование военнообязанных, непосредственно задействованных в производственных процессах. Поэтому работодателю важно сначала определить, кто относится к этой категории. Если лимита недостаточно, Минобороны или Минэнерго может принять решение о бронировании более 95% с учетом рекомендаций Координационного центра, — уточнил эксперт.

Мобилизация с 1 декабря: новые критерии критичности для предприятий культуры, медиа и здравоохранения

В ноябре также изменились требования, по которым определяют предприятия, учреждения и организации, имеющие важное значение для отдельных отраслей экономики. Это важно для работодателей, претендующих на статус критически важных и использующих его для бронирования военнообязанных работников.

Министерство культуры приказом № 1648 от 23 ноября утвердило обновленные критерии для сфер культуры и информации. Они охватывают, в частности, кинопроизводство, книгоиздание, медиа и предприятия, обеспечивающие производство или трансляцию контента для телемарафона.

Например, среди критериев для кинематографических предприятий — проведение не менее 500 кинопоказов в течение предыдущего календарного года как минимум в 10 областях Украины. Для издателей предусмотрена реализация не менее двух книжных проектов за последние 12 месяцев с продвижением и сбытом продукции.

Отдельно Министерство здравоохранения приказом № 1842 от 18 ноября изложило в новой редакции критерии определения предприятий, важных для сферы здравоохранения.

Они касаются, в частности, производителей и импортеров лекарственных средств и медицинских изделий, предприятий, обеспечивающих поставки продукции для государственных программ, а также организаций, работающих с донорской кровью и ее компонентами. Приказ зарегистрировали в Минюсте 19 ноября.

Эти изменения не означают автоматического бронирования работников всех предприятий указанных отраслей. Работодатели должны соответствовать установленным критериям и пройти процедуру получения статуса критически важных.

Проверки автотранспортных предприятий с 1 декабря: могут ли лишить статуса критически важных

Еще одно изменение, которое начинает действовать с 1 декабря, касается предприятий автомобильного транспорта, получивших статус критически важных.

Укртрансбезопасность объявила о начале проверок соблюдения отраслевых требований. Речь идет о соответствии критериям, предусмотренным постановлением Кабмина № 76 и приказом Министерства развития общин и территорий № 50.

Во время проверок будут оценивать, продолжают ли перевозчики соответствовать требованиям, на основании которых они получили соответствующий статус. То есть речь идет не о введении новых правил бронирования для всех транспортных компаний, а о контроле за выполнением уже установленных условий.

Воинский учет и электронные реестры: появятся ли новые правила с декабря

По состоянию на данный момент отдельные новые правила или изменения в закон о мобилизации с декабря 2026 года, которые вводили бы автоматическое отслеживание фактического местонахождения военнообязанных или автоматическое наложение штрафов с помощью реестров, не опубликованы.

Адвокат Сергей Касянчук объяснил, как работает обмен информацией между государственными базами и что стоит проверить военнообязанным.

Межреестровый обмен уже работает в соответствии с действующим порядком. Он позволяет обновлять сведения, а в отдельных случаях — автоматически ставить на воинский учет тех, кто раньше на нем не состоял.

Из недавних изменений, которые видит пользователь, — в Резерв+ предельную дату отсрочки начали показывать непосредственно в электронном военно-учетном документе. Это изменение отображения данных.

Система может выявить расхождения в информации. Например, в одном реестре указан новый адрес, а в Обереге остался прежний. Чтобы наложить штраф, уполномоченный орган должен установить, какую именно обязанность нарушил человек, и проверить доказательства.

Есть и отдельная гарантия. Если дело касается непредставления персональных данных, примечание к статье 210 КУоАП предусматривает, что статьи 210 и 210-1 не применяются, когда держатель Оберега мог получить соответствующие данные посредством электронного обмена с другими государственными реестрами.

— Военнообязанному стоит проверить актуальность данных и срок своей отсрочки в Резерв+. Если для исправления вашей ошибки доступна функция «Исправить данные онлайн», подайте запрос в Резерв+. В остальных случаях обратитесь в орган, который ведет ваш воинский учет. Работодатели по-прежнему ведут персональный воинский учет и подают предусмотренные уведомления о приеме и увольнении работников, — рекомендовал адвокат.

Усиление ответственности за уклонение от военной службы и СОЧ: что готовит правительство

Еще одна тема, которую поднимали представители правительства в ноябре, — усиление ответственности за укрывательство от военной службы и самовольное оставление воинской части (СОЧ).

13 ноября премьер-министр Сергей Корецкий заявил в Верховной Раде, что Министерство обороны завершает подготовку соответствующего законопроекта. По его словам, документ должен предусматривать усиление ответственности за такие нарушения.

Однако по состоянию на 25 ноября речь идет именно о подготовке законодательных изменений, поэтому говорить о новых наказаниях, которые начнут действовать с 1 декабря, пока преждевременно.

Корецкий также упомянул о необходимости обновления подходов к мобилизации и создания понятного механизма ротации военнослужащих, которые длительное время находятся на фронте. Однако конкретные правила такого механизма на момент подготовки материала еще не опубликовали.

Изменится ли мобилизационный возраст с 1 декабря 2026 года

Отдельных законодательных изменений, предусматривающих повышение или снижение мобилизационного возраста с 1 декабря, нет.

18 ноября народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в профильный комитет не поступали соответствующие законодательные предложения или инициативы.

По его словам, стандартный мобилизационный возраст остается неизменным — от 25 до 60 лет. При этом граждане в возрасте от 50 до 60 лет также могут подлежать мобилизации на общих законных основаниях.

Таким образом, по состоянию на 25 ноября законодательных изменений, которые с декабря пересматривали бы возрастные границы призыва, не предусмотрено.

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