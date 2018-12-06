Украинская православная церковь Киевского патриархата определила правила, по которым будет проведен Объединительный собор.

Во время Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата были определены правила проведения Объединительного собора, сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Во время Собора право голоса должно быть только у украинских иерархов. Такое решение объясняется тем, что это Собор именно единой поместной автокефальной Украинской Православной Церкви.

– Президиум Собора, который будет вести его работу, должен включать представителей УПЦ КП, УАПЦ и иерархов от Московского Патриархата в Украине, в частности – Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, как Предстоятеля УПЦ КП, – говорится в решении Синода.

Читайте: В УПЦ КП назвали фейком отказ Филарета возглавить поместную церковь

В Соборе могут принимать участие духовенство, монашество и миряне, однако у них не будет решающего голоса. Если бы им предоставлялось такое право, то созвать Собор в указанное время было бы достаточно сложно.

Во время выдвижения на Предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ кандидату придется получить поддержку определенного числа членов Собора. Однако каждый из них может поддержать только одну кандидатуру.

К слову, Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась участвовать в Объединительном соборе 15 декабря.