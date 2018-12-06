Пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря назвал слухами информацию о том, что патриарх Филарет якобы отказался баллотироваться на пост предстоятеля украинской поместной церкви.

– Патриарх Филарет еще 19 ноября публично заявил, как он будет действовать, в том числе в вопросе избрания предстоятеля единой поместной УПЦ, – написал он в Facebook.

Евстратий Зоря попросил пользоваться первоисточником, а не комментариями слухов, распространение которых только препятствует достижению решений.

К слову, в этом заявлении от 19 ноября Филарет отметил, что самовыдвижение кандидатур на предстоятельство в церкви не допускается канонами.

По его словам, епископат УПЦ Киевского патриархата будет предлагать его кандидатуру для избрания предстоятелем, но какой будет его ответ на это предложение – об этом он официально сообщит Собору.

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Напомним, вчера пресс-секретарь спикера Верховной Рады, религиовед Андрей Ковалев заявил, что патриарх Филарет, возглавляющий УПЦ КП, отказался баллотироваться на пост предстоятеля Единой поместной украинской церкви.

Фото: Oleh Dubyna/Dreamstime