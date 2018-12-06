Народный депутат Ольга Богомолец заявила, что намерена принять участие в выборах президента Украины в 2019 году.

Народный депутат Ольга Богомолец заявила в Facebook, станет одним из кандидатов в президенты Украины на выборах в 2019 году.

Она заявила, что не боится брать на себя ответственность и хочет стать справедливым президентом для украинцев.

– Президент, который начнет с себя, который будет жить такой жизнью, которой живут обычные люди. И тогда будут справедливые налоги и справедливые пенсии, – сказала Богомолец.

Сейчас нардеп возглавляет парламентский комитет по вопросам здравоохранения.

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В 2014 году Богомолец также была одним из кандидатов на пост президента Украины.

К слову, Верховная Рада назначила выборы президента Украины на 31 марта 2019 года.