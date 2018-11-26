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Выборы президента 2019: Рада назначила дату

Верховная Рада проголосовала за дату выборов президента Украины. Они состоятся 31 марта 2019 года.

рада назначила выборы на 31 марта

За решение проголосовали 298 народных депутатов во время эекстренного заседания Верховной Рады 26 ноября.

Назначение выборов на 31 марта было одним из требований ряда фракций во время голосования за введение военного положения.

Согласно Конституции президентские выборы проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий главы государства – 31 марта 2019 года.

Читайте: Военное положение в Украине: почему и что изменится (ТЕКСТ ЗАКОНА)

Также Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в Украине.

За закон проголосовало 276 депутатов. Военное положение вступит в силу 28 ноября с 9.00.

Военное положение на 30 суток введут в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

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