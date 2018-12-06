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Поломка экспресса Киев-Борисполь: на ремонт толкали руками

В сети появилось видео, на котором видно, что экспресс Киев-Борисполь толкают несколько мужчин.

Видео инцидента опубликовал Александр Бондаренко.

В кадр попал момент, как после одной из поломок экспресс Киев-Борисполь толкают несколько мужчин.

Читайте: Поломка экспресса Киев-Борисполь: пассажиру, опоздавшему на самолет, выплатили $550

Когда именно это случилось не сообщается, но скорее всего на видео вчерашняя поломка поезда.

Ранее Факты ICTV писали, что 4 декабря экспресс Киев-Борисполь, который отправлялся в 15.00, сломался на перегоне Дарница-Фармацевтическая.

Фото: Михаил Макаренко

Видео: Александр Бондаренко

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