В сети появилось видео, на котором видно, что экспресс Киев-Борисполь толкают несколько мужчин.
Видео инцидента опубликовал Александр Бондаренко.
В кадр попал момент, как после одной из поломок экспресс Киев-Борисполь толкают несколько мужчин.
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Когда именно это случилось не сообщается, но скорее всего на видео вчерашняя поломка поезда.
Ранее Факты ICTV писали, что 4 декабря экспресс Киев-Борисполь, который отправлялся в 15.00, сломался на перегоне Дарница-Фармацевтическая.
Фото: Михаил Макаренко
Видео: Александр Бондаренко
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