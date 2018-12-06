Верховная Рада приняла законопроект об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов. Предусматривается введение штрафов за предоставление недостоверной информации на упаковке Об информации для потребителей о пищевых продуктах.
Об этом сообщил заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко на своей странице в Facebook.
За законопроект проголосовало 231 народный депутат.
Теперь производители должны будут указывать на упаковках информацию об аллергенах, а именно о пищевых добавках, вспомогательных веществах для переработки и других веществах или продуктах, которые могут вызвать аллергию. Также на упаковке должны указать данные о содержании рафинированного масла или жиров растительного происхождения, а также подвергался ли продукт замораживанию/оттаиванию.
Последний пункт принципиально важный, так как у продуктов после повторной замораживания ограничивается возможность дальнейшего использования, что может влиять на их безопасность, вкусовые и физические качества.
Кроме того, нововведения коснуться и оформления информации. Устанавливается минимально допустимый размера шрифта.
За невыполнения перечисленного операторам рынка грозит штраф в размере 10-15 минимальных заработных плат.
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