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Рада приняла закон о маркировке продуктов: что изменится и какие штрафы

Верховная Рада приняла законопроект об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов. Предусматривается введение штрафов за предоставление недостоверной информации на упаковке Об информации для потребителей о пищевых продуктах.

Об этом сообщил заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко на своей странице в Facebook.

За законопроект проголосовало 231 народный депутат.

Теперь производители должны будут указывать на упаковках информацию об аллергенах, а именно о пищевых добавках, вспомогательных веществах для переработки и других веществах или продуктах, которые могут вызвать аллергию. Также на упаковке должны указать данные о содержании рафинированного масла или жиров растительного происхождения,  а также подвергался ли продукт замораживанию/оттаиванию.

Последний пункт принципиально важный, так как у продуктов после повторной замораживания ограничивается возможность дальнейшего использования, что может влиять на их безопасность, вкусовые и физические качества.

Кроме того, нововведения коснуться и оформления информации. Устанавливается минимально допустимый  размера шрифта.

За невыполнения перечисленного операторам рынка грозит  штраф в размере 10-15 минимальных заработных плат.

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К слову, диетолог назвал опасный для украинцев продукт и предложил альтернативу.

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