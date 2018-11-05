Борщевой набор может подорожать до конца года на 15%. Свежие помидоры и огурцы – на треть – до 45 гривен за килограмм.

Об этом пишет Сегодня со ссылкой на эксперта овощного рынка Федора Рыбакова.

Овощи в Украине дорожают из-за дефицита.

Дальнейшее подорожание борщевого набора и овощей может произойти из-за того, что агрохозяйства не имеющие мощностей для хранения, распродали урожай по очень низким ценам, понимая, что потери не перекроют вероятного роста цен.

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Отмечается, что за год овощная корзина подорожала на 34%. Основное поднятие цен пришлось на октябрь.

По словам экспертов рынка, фрукты в этом году дешевле из-за хорошего урожая.

Напомним, в Украине от 4 до 20% выросли минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

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