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Венгрия приостановила выдачу паспортов в Украине

Венгрия не будет выдавать свои паспорта украинским гражданам в консульствах на территории Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время министерсткой встречи ОБСЕ в Милане, пишет УНН.

– Говорят, что они уже не выдают эти паспорта и не будут. Это уже хорошо, так как ранее Петер Сийярто говорил, что выдача венгерских паспортов на нашей территории не противоречит украинским законам. Сейчас это по определению закончилось, – сказал Климкин.

По словам министра, Украина не может быть уверенной, что Венгрия не будет выдавать паспорта украинским гражданам на территории своей страны.

Климкин отметил, что для Украины это вопрос принципа, что в своих консульствах в Украине Венгрия по определению не может выдавать ничего такого, как венгерские паспорта.

К слову, на этой встрече Климкин также отметил, что РФ допустила консулов к задержанным украинским морякам.

Напомним, Венгрия заявила, что не откажется от блокирования комиссии Украина-НАТО.

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