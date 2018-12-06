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Факти / Україна / Суспільство / Встановлювати лічильники газу для населення мають облгази - Верховний суд/

Устанавливать счетчики газа для населения должны облгазы – Верховный суд

Верховный суд Украины признал, что установка счетчиков газа для потребителей – это ответственность облгазов.

Большая палата Верховного суда Украины пришла к решению, что установкой счетчиков газа для потребителей должны заниматься соответствующие облгазы, передает пресс-служба Верховного суда.

По решению суда, отказ устанавливать индивидуальные счетчики нарушает права потребителей и противоречит требованиям законодательства.

Кроме того, в деле против Криворожгаза было установлено, что действующие тарифы предусматривают установку газовых счетчиков всем потребителям.

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В суде добавили, что обязанность установки счетчиков газа возложена на газопроводные организации, а потому ее переложение на население не является правомерным.

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина сможет полностью перейти на потребление газа собственной добычи до 2025 года.

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