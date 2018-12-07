В законе о бюджете Украины на 2019 год, который вступит в силу 1 января, доходы определены в сумме 1 306,6 млрд грн, а расходы – 1 406,3 млрд грн.

Основные показатели бюджета 2019 после его подписания 7 декабря президентом публикует Министерство финансов.

В 2019 году дефицит госбюджета уменьшится до 2,28% ВВП – в 2018 году было 2,4%.

Кроме того, возрастет финансирование некоторых направлений.

Социальная защита:

167,5 млрд грн – на пенсии;

на 200 млн грн увеличено обеспечение детей-сирот и детей с инвалидностью, а также учреждений с условиями, приближенными к семейным (в целом эти расходы составляют 717,7 млн грн);

повышение минималки до 4173 грн с 1 января;

повышение прожиточного минимума на 9,4%.

Безопасность и оборона

Финансирование вырастет на 33,3 млрд грн – до 212 млрд грн (5,4% ВВП).

Образование:

общий объем расходов на образование – 247,2 млрд грн;

объем образовательной субвенции учтен в сумме 69,6 млрд грн (на оплату труда учителей).

Здравоохранение:

общий объем расходов составляет 131,7 млрд грн – на 15,3 млрд грн (на 13,1%) больше;

на программу медицинских гарантий для первичной медицинской помощи – 15,2 млрд грн, что на 2 млрд грн больше;

на систему экстренной медицинской помощи – 1 млрд грн.

Развитие дорожной инфраструктуры

В спецфонде для Государственного дорожного фонда предусмотрено 50,4 млрд грн (из общего объема финансового ресурса на развитие дорог 55,6 млрд грн), что на 17,5 млрд грн, или в 1,5 раза больше.

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Напомним, 23 ноября за принятие бюджета-2019 проголосовали 240 народных депутатов.