PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Порошенко подписал закон о бюджете 2019/

Порошенко подписал закон о бюджете 2019

Закон о госбюджете Украины на 2019 год подписан президентом Украины.

Бюджет 2019 подписан президентом Украины Петром Порошенко. Об утверждении главной сметы страны украинский лидер заявил на 2-м Украинском женском конгрессе в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

К слову, ранее Порошенко заявлял, что не подпишет бюджет 2019, если ко второму чтению не учтут его требования по субсидиям.

Перед президентом закон о госбюджете подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Как известно, больше всего в бюджете заложено средств на оборону – более 200 млрн гривен. Большую часть денег выделено и на финансирование силовых структур.

Согласно бюджету, инфляция в 2019 году составит 7,4%, а прирост ВВП – 3%.

Государство в законе также прогнозирует повышение курса доллара до 29,4 грн.

Читайте: Резниченко: Бюджет Днепропетровской области на развитие составит 3,5 млрд

Напомним, 23 ноября за принятие бюджета-2019 проголосовали 240 народных депутатов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Государственный бюджет 2019: основные цифры
Изменения в социологии: Порошенко переместился на второе место
Пока Запад говорит, Путин действует. Пришло время ответить – Порошенко
Россия не предоставила никаких доказательств провокаций Украиной на Азове – Порошенко
Россия может напасть на страны Балтии, защищая Северный поток – Порошенко
Порошенко указом ускорил децентрализацию в Украине
Лапки вверх! Порошенко запостил фото кота
Парубий подписал бюджет 2019
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка