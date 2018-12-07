Закон о госбюджете Украины на 2019 год подписан президентом Украины.

Бюджет 2019 подписан президентом Украины Петром Порошенко. Об утверждении главной сметы страны украинский лидер заявил на 2-м Украинском женском конгрессе в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

К слову, ранее Порошенко заявлял, что не подпишет бюджет 2019, если ко второму чтению не учтут его требования по субсидиям.

Перед президентом закон о госбюджете подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Как известно, больше всего в бюджете заложено средств на оборону – более 200 млрн гривен. Большую часть денег выделено и на финансирование силовых структур.

Согласно бюджету, инфляция в 2019 году составит 7,4%, а прирост ВВП – 3%.

Государство в законе также прогнозирует повышение курса доллара до 29,4 грн.

Читайте: Резниченко: Бюджет Днепропетровской области на развитие составит 3,5 млрд

Напомним, 23 ноября за принятие бюджета-2019 проголосовали 240 народных депутатов.