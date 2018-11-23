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Рада приняла бюджет 2019

Верховная Рада приняла главный финансовый документ Украины на 2019 год.

Верховна Рада

За государственный бюджет 2019 проголосовали 240 народных депутатов, против – 28.

Для принятия документа нардепы работали всю ночь, только около 5.00 утра перешли непосредственно к обсуждению бюджета и в 06.01 смогли прийти к согласию.

Основные показатели бюджета 2019:

  • доходы – 1 трлн 26 млрд 131,8 млн грн, в том числе доходы общего фонда – 928 млрд 507,9 млн грн и доходы специального фонда – 97 млрд 623,9 млн грн;
  • расходы – 1 трлн 112 млрд 130 млн грн, в том числе расходы общего фонда – 1 трлн 5 млрд 767,5 млн грн и расходы спецфонда – 106 млрд 362,4 млн гривен;
  • предельный объем дефицита на уровне 89 млрд 989,32 млн грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда госбюджета – в сумме 69 млрд 617,2 млн грн и предельный объем дефицита специального фонда госбюджета – в сумме 20 млрд 372,12 млн грн;
  • минимальная заработная плата устанавливается в размере 4173 грн;
  • прожиточный минимум: с 1 января 2019 года – 1853 грн, с 1 июля -1936 грн, с 1 декабря – 2027 грн.

Перед этим Верховная Рада ночью приняла во втором чтении законопроект №9260 о внесении правок в Налоговый кодекс, которые касаются повышения некоторых акцизов и сборов. За документ проголосовали 236 народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.

Согласно изменениям, повышается порог безналоговой пересылки почтовых и экспресс-отправлений до 150 евро с 1 июля 2019 года.

При этом нардепы поддержали поправку в законопроект, которая продлевает льготные ставки налога на добавленную стоимость для электромобилей до 2022 года.

Что изменится в Украине после принятия бюджета 2019 и кого это коснется – читайте в материале Фактов ICTV.

К слову, Петр Порошенко заявлял, что не подпишет бюджет 2019, если ко второму чтению не учтут его требования по субсидиям.

Фотоiportal.rada.gov.ua

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