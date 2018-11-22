Верховная Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины.
Законопроект №9084 сегодня принят во втором чтении Верховной Радой.
“За” – 243 народных депутата.
Часть изменений были внесены во время обсуждения.Читайте: Бюджет Украины 2019 в цифрах: что будет с зарплатами, пенсиями и кто получит львиную долю денег
Ярые обсуждения были касательно финансирования Национальной академии наук Украины.
К слову, Бюджетный кодекс – это первый документ для принятия бюджета 2019. Документ разработали для урегулирования вопросов подготовки проекта закона о госбюджете на 2019 год.
Им установили срок для утверждения порядка и условий предоставления субвенций из госбюджета местным бюджетам – в течение 30 дней после вступления в силу закона.
Напомним, что изменится после принятия бюджета 2019 и кого это коснется.
Фото: Верховная Рада