Верховная Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины.

Законопроект №9084 сегодня принят во втором чтении Верховной Радой.

“За” – 243 народных депутата.

Часть изменений были внесены во время обсуждения.

Ярые обсуждения были касательно финансирования Национальной академии наук Украины.

К слову, Бюджетный кодекс – это первый документ для принятия бюджета 2019. Документ разработали для урегулирования вопросов подготовки проекта закона о госбюджете на 2019 год.

Им установили срок для утверждения порядка и условий предоставления субвенций из госбюджета местным бюджетам – в течение 30 дней после вступления в силу закона.

Напомним, что изменится после принятия бюджета 2019 и кого это коснется.

Фото: Верховная Рада