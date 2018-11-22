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Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины.

Законопроект №9084  сегодня принят во втором чтении Верховной Радой.

“За” – 243 народных депутата.

Часть изменений были внесены во время обсуждения.

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Ярые обсуждения были касательно финансирования Национальной академии наук Украины.

К слову, Бюджетный кодекс – это первый документ для принятия бюджета 2019. Документ разработали для урегулирования вопросов подготовки проекта закона о госбюджете на 2019 год.

Им установили срок для утверждения порядка и условий предоставления субвенций из госбюджета местным бюджетам – в течение 30 дней после вступления в силу закона.

Напомним, что изменится после принятия бюджета 2019 и кого это коснется.

ФотоВерховная Рада

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