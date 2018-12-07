Россия продолжает блокировать проход кораблей через Керченский пролив. Возле пролива скопилось более 140 судов.

– На якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода через Керченский пролив находится более 140 судов, 98 из которых со стороны Черного моря. – заявили в Государственной пограничной службе Украины.

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В ведомстве отметили, что по состоянию на конец ноября количество судов составляло более 400. В первых числах декабря их количество снизилось до 105, но сейчас снова фиксируется увеличение.

Ранее Факты ICTV писали, что украинские моряки не открывали огонь во время агрессии РФ, поскольку это дало бы повод для полномасштабной войны против Украины.

Фото: Государственная пограничная служба Украины.