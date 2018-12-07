В Германии предложили рассмотреть расширение миссии ОБСЕ на Азовское море во время встречи представителей стран Нормандской четверки.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас предложил во время встречи стран Нормандской четверки 11 декабря обсудить возможность расширения миссии ОБСЕ на Азовское море, сообщает Deutsche Welle.

Перед своим заявлением Маас встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить этот вопрос.

По его словам, украинская сторона позитивно отнеслась к такому предложению, а в России отреагировали на это скептически.

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На сегодняшний день действие мониторинговой миссии ОБСЕ распространяется только на сухопутную территорию Украины.

К слову, министр обороны Степан Полторак заявил, что украинские моряки не открывали огонь во время агрессии РФ, поскольку это дало бы повод для полномасштабной войны против Украины.