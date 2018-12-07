Священный Синод Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своему епископату, духовенству, монашеству и мирянам принимать участие в Объединительном соборе 15 декабря.

Заседание Синода состоялось 7 декабря под председательством митрополита Онуфрия, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

– Никто из числа священнослужителей или мирян не уполномочивается представлять Украинскую православную церковь на этом собрании, – говорится в сообщении.

При этом в Московском патриархате называют Объединительный собор “незаконным собранием”, а его участников – “раскольниками”.

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Перед этим предстоятель УПЦ КП патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в Объединительном соборе примут участие 40 архиереев УПЦ Киевского патриархата, 12 архиереев Украинской автокефальной церкви, а также 3-4 представителя от УПЦ МП.

Фото: news.church.ua