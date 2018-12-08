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Патриарху Варфоломею угрожают из Москвы – Порошенко

Президент Петр Порошенко рассказал, что патриарху Варфоломею угрожают из Москвы из-за предоставления Украине томоса об автокефалии.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что в ситуации с томосом об автокефалии и государство, и он как президент свое дело сделали.

– Возможно даже больше, чем могли. Возможно даже больше, чем мог, учитывая то безумное давление и угрозы, которые сегодня поступают из Москвы вселенском патриарху Варфоломею, – подчеркнул президент.

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Также Петр Порошенко добавил, что будет целесообразным снять кино о создании Украинской автокефальной церкви.

Ранее Факты ICTV писали, что дата Объединительного собора назначена на 15 декабря.

Фото: АП.

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