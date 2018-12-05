Томос Украина может получить уже в декабре. Факты ICTV рассказывают, кто возглавит единую церковь в Украине и кому перейдут церкви, которые находятся в собственности Московского патриархата.

Окончательное предоставления Украине томоса рассматривали во время трехдневного Синода Вселенского патриархата в Стамбуле, который проходил с 27 по 29 ноября.

Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос выбранному главе украинской поместной церкви. Теперь основная задача для Украины – выбрать предстоятеля УПЦ.

– Объявлена ​​дата собора. На нем 15 декабря должны избрать руководителя, который должен немедленно вылететь в Константинополь, где проведет совместную службу с Варфоломеем и получит томос. Этот вопрос месяца, – прогнозирует политолог Виктор Таран.

Для церковной структуры, которая по своей сути очень медленная и бюрократическая, вопрос томоса решается довольно быстро, добавил эксперт.

Кандидаты

Митрополит Филарет. Нынешний глава УПЦ Киевского патриархата – один из основных претендентов на пост главы единой православной церкви. Он возглавляет УПЦ КП с 1995 года.

– Мы будем его (Филарета, – Ред.) поддерживать. Считаем, что нет никакого другого церковного иерарха, который бы мог с ним сравниться в общественном авторитете, жизненном опыте, опыте руководства, духовных качествах, – отметил архиепископ Черниговский Евстратий Зоря.

Киевский патриархат поддерживает его как единственного претендента на пост. В пользу Филарета и то, что представителей Киевского патриархата на соборе будет большинство – более 40 человек. Соответственно, голосовать они будут за своего кандидата.

– Больше всего к созданию Украинской церкви причастен Филарет. Когда происходил условный отход украинской части УПЦ в 1990-х годах, он уже говорил, что намерен создать украинскую православную церковь. Тогда мало кто верил, все смеялись. Единственный фактор, который может играть против него – это возраст. Хотя, возможно, это и преимущество, – отмечает Виктор Таран.

Сейчас митрополиту 89 лет.

Митрополит Симеон. Митрополит Винницкий и Барский относится к УПЦ Московского патриархата. Он значительно моложе чем Филарет – Симеону 56 лет.

Симеон один из трех епископов УПЦ МП, которые откликнулись на приглашение президента и пришли на встречу, показав, что они заинтересованы в создании единой украинской церкви.

Напомним, 13 ноября в УПЦ МП решили собрали экстренный собор, из-за чего епископы не явились на назначеную встречу с Порошенко. На соборе они подписали постановление о непризнании решения Константинопольского патриархата о создании ЕПЦ в Украине. Симеон был единственным из 83 епископов, кто не подписал это постановление.

Именно причастность Симеона к МП может сыграть в его пользу, уверен политолог:

– Он представитель УПЦ МП и это может дать позитивный сигнал для других священников из Московского патриархата, чтобы они переходили.

Митрополита называют протекцией нынешней власти, намекая на его связь с президентом и премьер-министром.

– Он из Винницкой области, а винницкая элита сейчас у власти – Порошенко и Гройсман. Этот фактор политизирован, – объясняет Таран.

Эксперт не исключает варианта, при котором Симеон может стать не гловой, а “заместителем” Филарета и впоследствии сможет претендовать на его место.

Митрополит Макарий. Председатель Украинской автокефальной православной церкви уже заявлял, что не собирается претендовать на пост главы новой церкви:

– Я не буду выставлять свою кандидатуру на предстоятеля. Мне сейчас нет благословения на это от Вселенского Патриарха.

Макарий уверен, что пост председателя новой церкви должен занять нейтральный человек. О своем отказе он уже объявил, поэтому теперь ждет такого же решения от Филарета.

Эксперты оценивают шансы Макария, в случае его баллотирования, как низкие. Это обусловлено небольшим количеством представителей УАПЦ, которые будут представлены на соборе – около 15 человек.

Война за святыни будет?

Возникает вопрос, куда же уйдут религиозные святыни – церкви, лавры, соборы, находящихся в распоряжении Московского патриархата, после создания единой православной церкви? А Московский патриархат как минимум распоряжается Киево-Печерской лаврой и Почаевской лаврой – крупнейшими храмовыми комплексами Украины.

– Согласно нашему законодательству, владельцем здания является конкретная религиозная организация – приход, монастырь, епархиальное управление, центр. И они будут решать, что делать. Не государство, не церковная власть из Москвы, а сама община, – объясняет директор департамента по делам религий и национальностей Андрей Юраш.

Это право гарантируется общинам восьмой статьей Закона Украины О свободе совести и религиозных организациях. По словам эксперта, с 2014 года около 150 общин уже перешли с Московского патриархата в Киевский. И это нормальная практика.

На последующих правах Московского патриархата на Киево-Печерскую лавру негативно скажутся недавние обыски СБУ.

Напомним, СБУ инициировали обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в связи с разжиганием межконфессиональной вражды.

– Если в рамках этих производств будут найдены факты, свидетельствующие о дальнейшем гибридном противодействии украинскому государству, то это может привести к возбуждению уголовного дела. Это в дальнейшем упростит отчуждения церковного имущества, принадлежащего Украине, – считает Виктор Таран.

Андрей Юраш отметил, что именно митрополия Московского патриархата, расположенная в Киево-Печерской лавре, будет определяться с дальнейшим будущим:

– Лавра – это большой организм. Там есть и монастырь, и митрополия Московского патриархата. Каждая из этих религиозных организаций имеет какую-то собственность. Они определятся входить в новую церковь или остаться. Соответственно и собственность таким образом будет определяться.

После создания единой церкви и получения томоса, Украина станет духовно ближе к Европе. Инициатива президента привела к тому, что менее чем за год Украина получает томос об автокефалии. У нас образуется одна из пятнадцати независимых автокефальных церквей, которые сегодня существуют в мире. Для верующих граждан – это знаковое событие.

Фото: УАПЦ, УПЦ КП, УПЦ МП, gettyimages

Лилия Ященко