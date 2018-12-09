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Факти / Україна / ОБСЄ зафіксувала на Луганщині артилерію бойовиків/

ОБСЕ зафиксировала в Луганской области артиллерию боевиков

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированных территориях Луганской области крупнокалиберную артиллерию оккупантов.

Сотрудники СММ ОБСЕ зафиксировали на оккупированных территориях Луганской области артиллерию оккупантов в виде самоходных гаубиц Гвоздика и гаубиц Лягушка, сообщает пресс-центр ООС.

Оба типа гаубиц относятся к крупнокалиберным (калибр 122 миллиметра).

Также в ОБСЕ выяснили, что в местах хранения тяжелого вооружения на оккупированных территориях не хватает пяти танков и двух самоходных гаубиц Гвоздика.

В Украине заявили, что такие действия еще раз говорят о том, что Россия не желает выполнять Минские договоренности.

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К слову, во время председательства Словакии в ОБСЕ, ее основное внимание будет сконцентрировано на проявлениях российской агрессии в Украине.

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