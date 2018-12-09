Из-за тумана в аэропортах Киева наблюдаются задержки и отмены рейсов.

Сегодня на Киев опустился густой туман, из-за которого в работе аэропортов наблюдаются изменения. В аэропорту Борисполь задерживают рейсы, сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

В связи с туманом ведется работа в режиме ограниченной видимости. Сейчас работают обе взлетных полосы.

На данный момент почти все рейсы задерживаются, а самолеты в Стамбул отменили.

Аэропорт Киев имени Сикорского не сообщал об изменениях работы, но согласно данным на сайте ряд рейсов отменили или задерживают.

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К слову, президент Петр Порошенко заявил, что аэропорт Ужгород должен заработать до конца 2018 года.