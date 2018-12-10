30 ноября в рамках расследования уголовного дела по факту мошеннических действий владельцев Росток-Холдинга Харьковский районный суд передал арестованные корпоративные права и недвижимость предприятий агрохолдинга в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и иных преступлений.

Об этом сообщил адвокат Михаил Величкович, представляющий интересы потерпевшей стороны.

– Решение суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит. В связи с тем, что в управление Национальному агентству передано 100% корпоративных прав Росток-Холдинга, это означает, что какие-либо действия по отчуждению любого имущества Росток-Холдинга, в том числе и зерна, могут осуществляться только с согласия Национального агентства, – отметил Величкович.

Он напомнил, что ранее Харьковский апелляционный суд признал законным сам арест корпоративных прав и недвижимости Росток-Холдинга.

























Предприятия Росток-Холдинг переданы Нацагентству по управлению арестованными активами / 6 фотографий

Все зерно, которое находится на элеваторах Росток-Холдинга, арестовано, изъято и передано на ответственное хранение элеваторам холдинга в рамках проведенных правоохранительными органами следственных действий.

– Несмотря на этот факт, руководство Росток-Холдинга продолжает совершать незаконные действия по вывозу арестованного и изъятого зерна с элеваторов, что является хищением арестованного имущества, за которое предусмотрена уголовная ответственность по ст. 388 УК Украины. Соучастниками этих преступных действий являются работники элеваторов, водители зерновозов и покупатели такого зерна, – сказал Величкович.

Как пояснил юрист фирмы Kinstellar Константин Ликарчук:

– Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и иных преступлений, имеет достаточные полномочия по инициированию привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных и виновных в хищении арестованного имущества. Следует понимать, что с момента передачи имущества Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и иных преступлений, действия руководства Росток-Холдинга по вывозу арестованного имущества могут быть расценены как хищение собственности, находящейся во владении государства.

К слову, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и иных преступлений, создано после событий 2014 года в кооперации с Европейским союзом как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.

Национальное агентство действует на основании закона Украины статья 19 которого предусматривает, что Национальное агентство осуществляет деятельность по владению, пользованию и/или распоряжению арестованными активами, направленную на обеспечение сохранения арестованных активов, их экономической стоимости путем передачи их в управление или реализации.