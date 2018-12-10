В Киеве с 1 января 2019 года вырастет тариф на тепло на 22,7%.

Новые тарифы озвучили на заседании Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, передает Укринформ.

Тариф на централизованное отопление и централизованное снабжение горячей воды для населения вырос на 22,7% – с 785,94 грн за Гкал до 964,19 грн за Гкал.

Для религиозных организаций тариф вырос на 105,8% – с 478,56 грн за Гкал до 985,02 грн за Гкал.

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Тариф для бюджетных организаций и других потребителей снизился на 17,1% – 1187,75 грн за Гкал до 984,67 грн за Гкал.

К слову, тарифы указаны без учета НДС и вступят в силу с 1 января 2019 года.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киевгазе обнародовали новые тарифы на газ для населения, которые примерно на 23% выше, чем предыдущие.

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