В Киевгазе обнародовали новые тарифы на газ для населения, которые примерно на 23% выше, чем предыдущие.

На сайте Киевгаза опубликовали тарифы на газ для населения, действующие с 1 ноября 2018 года. Они увеличились на 22,8%.

Теперь потребители, у которых установлен счетчик, будут платить 8,55 грн за кубический метр.

Потребители без счетчика будут платить 28,21 грн в месяц для одного человека.

Если же в квартире отсутствует центральное горячее водоснабжение, то тариф составит 46,16 грн в месяц.

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Тем же, у кого присутствуют газовая плита и газовый водонагреватель, придется платить 89,76 грн в месяц.

Новые тарифы должны действовать до 31 декабря 2019 года.

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что люди должны платить только за фактически потребленный газ и, что облгазы проверят.