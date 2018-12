Украинская делегация в комитете по безопасности на море Международной морской организации (ІМО) выразила категорический протест РФ в связи с захватом моряков и кораблей в Керченском проливе.

Также Украина в ІМО осудила факты проверок судов, что является нарушением Конвенции ООН по морскому праву и двусторонних украинско-российских соглашений, сообщает посольство Украины в Великобритании в Facebook.

Поддержали позицию Украины и осудили очередной акт вооруженной агрессии России делегации 34 стран-членов ІМО, в том числе Австралия, Великобритания, Грузия, Канада, ФРГ, Франция и США.

Ранее стало известно, что украинским морякам, которых задержали в Азовском море, предъявили обвинения в якобы “незаконном пересечении границы”.

Напомним, что 25 ноября в результате агрессии России в Керченском проливе были обстреляны корабли ВМС Украины, ранены и захвачены украинские моряки.

Фото: Embassy of Ukraine to the UK