Одна из наибольших агрокомпаний Украины Росток-Холдинг заявляет про распространение рейдерами искаженной и недостоверной информации о работе предприятий компании.

Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга.

Как сообщалось ранее, в начале октября руководство компании сделало заявление о рейдерской атаке на предприятия группы. Уже третий месяц рейдеры всеми способами пытаются заблокировать операционную деятельность предприятий, включая сбор и реализацию урожая.

Все предыдущие незаконные решения относительно деятельности компании были вынесены Харьковским районным судом Харьковской области, хотя все предприятия группы находятся в Сумской и Черниговской областях. 8 ноября решением Харьковского апелляционного суда работа предприятий группы была разблокирована, предприятия агрохолдинга получили возможность реализовывать собранный урожай.

В то же время, по заявлению адвокатов группы, 10 декабря 2018 года рейдерами была распространена неправдивая информация о том, что Росток-Холдинг якобы незаконно вывозит зерно с элеваторов группы. Кроме того, рейдеры исказили информацию о передаче предприятий компании Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (далее — АРМА).

Как прокомментировал ситуацию Генеральный директор группы Росток-Холдинг Валерий Ласьков:

– Группа Росток-Холдинг находится под контролем и управлением собственников — Виктора Купавцева и Виктора Кияновского — и работает в обычном режиме. Каждый может убедиться в этом, посетив любое из предприятий холдинга. Информация об АРМА и запрете на реализацию зерна распространяется адвокатами заказчика фактового уголовного производства. Указанное свидетельствует о том, что последние не могут смириться, что предприятия холдинга осуществляют свою деятельность.

По состоянию на сегодняшний день аграрии группы день и ночь продолжают убирать урожай, который еще остался на полях. В соответствие с рабочим графиком осуществляется отгрузка зерна со всех трех элеваторов компании. Руководство Росток-Холдинг прилагает максимум усилий, чтобы наверстать упущенное время и выполнить обязательства перед своими партнерами, ведь атака рейдеров заставила компанию пересмотреть все предыдущие рабочие планы.

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Справка: Росток-Холдинг — вертикально-интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. га. В группу также входят 5 животноводческих ферм, 3 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний.