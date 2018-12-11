У полиции есть план действий на случай, если накануне или в день Объединительного собора возникнут провокации с целью сорвать процесс создания автокефальной поместной церкви в Украине.

Так народный депутат от Народного фронта, член коллегии МВД Антон Геращенко в эфире Свободы слова на ICTV ответил на вопрос о том, как будет реагировать полиция на возможные попытки 15 декабря сорвать проведение Объединительного собора.

По его словам, еще в октябре, когда начался процесс объединительного собора, министр внутренних дел Арсен Аваков, предвидя возможные провокации, в один день встретился с одним из представителей УПЦ КП, архиепископом Евстратием Зорей, а также с предтоятелем УПЦ МП Онуфрием.

– На этой встрече представителям Московского патриархата было сказано, что мы не допустим никаких противостояний. Никаких незаконных действий никто делать не будет. Поэтому полиция будет стоят между противоборствующими сторонами, – рассказал Геращенко.

Он также передал слова Евстратия Зори, который сказал, что они не планируют никаких силовых акций, более того – УПЦ КП никогда не призывала к захвату церквей Московского патриархата.

– Это может быть только мирным путем, когда община будет голосовать за то, что она переходит из Московского патриархата в Киевский…И полиция обеспечит мирянам переход из одной церкви в другую – без насилия. И это гарантия, которую дал глава МВД, – отметил Геращенко.

Читайте: Онуфрий вернул свое приглашение на Собор в Стамбул – УПЦ МП

Напомним, Филарет сказал, кто примет участие в Объединительном соборе.

Фото: GettyImages