В Кабмине обещают рост пенсионных выплат в среднем от 17% до 40% ежегодно.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Прямой.
Он отметил, что уже с 1 января 2019 года будет пересчитана пенсия военным пенсионерам. Следующий этап – это 1 марта, тогда тоже пройдет перерасчет пенсий. И потом каждый год в марте процедура будет повторятся.
– В среднем от 17% до 40% будут расти пенсионные выплаты. Это будет делаться независимо от любой власти, – рассказал он.
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К слову, ранее Минэкономразвития опубликовало прогноз для Украины на ближайшие три года, в котором рассказала, как будут меняться тарифы на газ, электроэнергию, тепло.
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