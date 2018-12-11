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Как в Украине будут меняться пенсии – прогноз Кабмина

В Кабмине обещают рост пенсионных выплат в среднем от 17% до 40% ежегодно.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Прямой.

Он отметил, что уже с 1 января 2019 года будет пересчитана пенсия военным пенсионерам. Следующий этап – это 1 марта, тогда тоже пройдет перерасчет пенсий. И потом каждый год в марте процедура будет повторятся.

– В среднем от 17% до 40% будут расти пенсионные выплаты. Это будет делаться независимо от любой власти, – рассказал он.

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К слову, ранее Минэкономразвития опубликовало прогноз для Украины на ближайшие три года, в котором рассказала, как будут меняться тарифы на газ, электроэнергию, тепло.

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