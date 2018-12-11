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Как изменятся тарифы на коммуналку для украинцев – прогноз до 2021 года

Тарифы на газ, электроэнергию, тепло в Украине будут ежегодно расти на 10-20%, хотя, по прогнозам экспертов, с каждым годом уровень инфляции будет снижаться.

По итогам 2018 года цены на газ вырастут на 22,9%, на горячую воду и отопление – на 20%, на электроэнергию – на 10%.

Такой прогноз дают чиновники и эксперты, говорится на сайте Минэкономразвития.

Так, тарифы на коммунальные тарифы в Украине будут расти в течение следующих трех лет. Газ подорожает на 15% в 2019 году, на 18% в 2020 году и на 15% в 2021 году.

Горячая вода, отопление вырастут в цене на 10% в 2019 году, на 12% в 2020 году и на 15% в 2021 году.

Электроэнергия подорожает на 20,5% в 2019 году, на 19,5% в 2020 году и на 20% в 2021 году.

При этом уровень инфляции с каждым годом будет снижаться и в 2021 году снизится до 6%. В 2018 году инфляция на уровне 10,1%.

Читайте: Что изменится с 1 декабря 2018: соцвыплаты, подорожание отопления и курс доллара

Напомним, что в Киеве с 1 января 2019 года вырастет тариф на тепло на 22,7%.

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