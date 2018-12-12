Киевская городская государственная администрация внедряет новую доступную для киевлян программу софинансирования ремонта многоквартирных домов.

Об этом сообщил советник мэра Киева и народный депутат Дмитрий Белоцерковец на странице в социальной сети Facebook.

– Из бюджета Киева на 2019 год планируется выделить 100 миллионов гривен на программу энергоэффективности 70/30. Это вдвое больше, чем в этом году, когда было выделено 50 миллионов. 70/30 предусматривает выполнение энергоэффективных мероприятий в жилых домах ОСМД и ЖСК, когда 70% стоимости работ оплачивает город, а 30% собирают жители, – написал парламентарий.

По его словам, за три года работы программа уже изрядно показала свою эффективность.

– Так, жители одного из домов на проспекте Победы в рамках действия программы установили индивидуальный тепловой пункт. Вследствие этого стоимость отопления уменьшилась на 60%, а потраченные деньги вернулись жильцам дома менее чем за один отопительный сезон. И это при том, что указанному дому почти 50 лет! – отметил народный депутат.

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Политик сообщил, что и это не предел, ведь в этом году создана еще одна, новая программа капитальных ремонтов многоквартирных домов любой формы управления.

– Это создает больше возможностей для жителей, ведь действует для домов, где нет ОСМД или ЖСК. Кроме того, важно, что более гибкой и доступной для киевлян есть пропорция финансирования: модернизация и замена лифтов – 95% городской бюджет и 5% средств жильцов, капитальный ремонт кровель – 90% городской бюджет и 10% средств жильцов, ремонт и замена внутридомовых инженерных сетей – 85% городской бюджет и 15% средств жильцов, – подчеркнул Дмитрий Белоцерковец.

Он отметил, что на эту программу в бюджете города-2019 закладывается финансирование в размере 30 миллионов гривен.

– Объем финансирования этих двух программ является лишь началом! Город готов и в дальнейшем, при условии корректировки, наполнять их дополнительным финансированием, если будет спрос со стороны жителей домов, в чем лично я не сомневаюсь, – резюмировал парламентарий.

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