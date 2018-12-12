11 декабоя суд возобновил в должности главу ГФС Романа Насирова, которого обвиняют в нанесении ущерба Украине на сумму около 2 млрд грн. Факты ICTV узнали все об этой ситуации, и чем она может грозить имиджу Украины.

С чего все начиналось

Главу ГФС Романа Насирова задержали 2 марта 2017 года в Феофании. Такое решение было принято после того, как правоохранители провели обыск по газовому делу Александра Онищенко.

Следователи нашли у Насирова паспорты Великобритании и Венгрии, однако последний действительно оказался фейком, распространенным в СМИ, что подтвердил глава МВС Венгрии Шандор Пинтер.

Ситуация же с паспортом Великобритании оказалась более запутанной. Сам глава ГФС не подтвердил у него наличия гражданства страны и все время говорил о том, что у него имеются исключительно украинские паспорта.

Однако в июне 2017 года посол Великобритании в Украине Джудит Гоф подтвердила, что у Романа Насирова действительно имеется британский паспорт.

Кроме того, Специальная антикоррупционная прокуратура заявила о том, что у Насирова есть две квартиры в Лондоне (Великобритания), общая стоимость которых составляла около 7 млн грн по курсу валют 2017 года.

После ареста главу ГФС обвинили в том, что его действия принесли стране убытки в размере 2 млрд грн. По информации следствия, Насиров сотрудничал с Онищенко и отсрочил рентную плату за добычу полезных ископаемых, в результате чего последний мог реализовывать свои коррупционные схемы.

На обвинения глава ГФС отвечал только тем, что смог якобы детенизировать часть сбора налогов, чем заработал для Украины 170 млрд грн.

Однако после того, как к нему пришли следователи, то его здоровье не выдержало и он попал в больницу Феофания, где поставили диагноз инфаркт миокарда.

Деньги ищите в декларации

Но суд все равно решил назначить больному Насирову залог в размере 100 млн грн, который за него внесли уже 16 марта, через две недели после ареста. При попытках узнать, откуда же у главы ГФС взялись такие деньги, он посоветовал “смотреть в его декларации”.

Суд требовал от подозреваемого носить электронный браслет, а также по первому требованию являться к прокурору, детективу или в суд.

28 июля 2017 года стало известно, что дело в отношении Романа Насирова полностью завершено и ему объявили окончательное подозрение. В итоге обвинительный акт против главы ГФС направили в суд в ноябре.

Еще тогда обвиняемый пытался выехать из страны для лечения, но суд ему неоднократно отказывал в просьбе. Также он заявлял, что хочет продолжить работу на посту главы ГФС.

Снятие с должности и возобновление

Изначально Романа Насирова отстранили от исполнения своих обязанностей в качестве главы ГФС, а 31 января стало известно, что Кабинет министров принял решение об увольнении обвиняемого с указанной должности.

Насиров, в свою очередь, сразу же попросил суд восстановить его в должности. 11 декабря стало известно, что суд принял решение о возобновлении обвиняемого на посту главы ГФС.

Суд признал решение Кабинета министра противоправным в связи с тем, что во время процедуры увольнения были якобы зафиксированы нарушения.

Решения суда, конечно же, может быть обжаловано, что и собирается сделать правительство. Как сообщил представитель Кабмина Вадим Денисенко, решение об увольнении главы ГФС с должности было принято соблюдая действующие законы.

На данный момент полный текст решения суда отсутствует. Сам Насиров считает, что для его восстановления в должности осталось преодолеть некоторые формальности.

Однако в ГФС заявили, что Насиров пока не возвращался на свое рабочее место. Кроме того, Фискальная служба еще не получила официальный документ о его возобновлении в должности.

Также восстановленному главе ГФС должны компенсировать деньги за “вынужденный прогул”. Сейчас эта сумма составляет около 184 тыс. грн.

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Будем работать дальше

Сам Роман Насиров ожидает, что Кабмин не будет противиться и вернет его на должность главы ГФС, и он сможет продолжить свою работу уже сегодня или же завтра. По его словам, у правительства уже есть соответствующее решение суда.

– Я не вижу другого варианта или сценария. Правительство должно выполнить решение суда и возобновить на должности, а дальше будем работать, – сказал в эфире 112 Украина Насиров.

Но многие помнят ситуацию с главой Государственной службы Украины по чрезвычайным происшествиям Сергеем Бочковским, когда его не возобновили в должности даже после решения суда. Насиров же считает, что подобная ситуация с ним не повторится и не хочет сравнивать дела.

Комментируя уголовное дело Насиров заявил, что ему “никто до конца не может объяснить, в чем его подозревают”. Он назвал отдельные рассрочки, которые он подписывал, такими, которые были сделаны полностью в рамках закона.

Имидж Украины

Многие политические и культурные деятели Украины считают, что подобная ситуация – это сильный удар по международному имиджу государства, как такого, где существует верховенство права.

Председатель правления антикоррупционной организации Transparensy International Ukraine Ярослав Юрчишин считает, что это настоящий “плевок” в имидж Украины. Но признает, что сейчас комментировать дело по существу нельзя, поскольку решения так и нет в свободном доступе.

Конечно, прямого влияния на дело против Насирова от решения суда нет, но оно ставит под сомнение право Кабинета министров уволить главу ГФС. Ссылаются здесь на то, что якобы не доказано второе гражданство обвиняемого, хотя факт наличия у него паспорта Великобритании подтвердила посол страны.

Известный украинский музыкант Святослав Вакарчук считает, что подобным шагом суды Украины подтвердили, что в стране все еще действует та же система, от которой долгое время пытались избавиться.

– Она отравляет нас год за годом, и уже сделала самой бедной страной Европы. Эта система никогда не изменит сама себя, чтобы ни рассказывали ее основатели, готовясь к очередным выборам, – написал он в Twitter.

Кроме того, Насиров не отказался от своего намерения идти в президенты, с чем некоторые политологи и связывают его возобновление на посту главы ГФС.

– Роман Насиров – это лучший агитатор перемен на этих выборах, ведь он не только еще раз подчеркнул, что никакой реформы судов не произошло, но и показал, что система работает и своих не сдает. Насиров стал лишь очередным примером, который это подтверждает. До этого были десятки постановлений на влиятельных нардепов в парламенте, но все они на свободе, – выразил свое мнение в Facebook политолог Николай Давыдюк.

В целом, такая ситуация может весьма негативно отразиться на имидже Украины, даже включая то, что на основное дело возобновление главы ГФС в должности повлиять не должно.

Однако все помнят, что в стране проводится судебная реформа и когда суд возобновляет в должности фигуранта одного из самых громких коррупционных скандалов за последнее время, сразу же возникает много вопросов.

К слову, Шевченковский районный суд отклонил ходатайство Романа Насирова об уменьшении размера залога и предоставлении разрешения на выезд за границу.

Владислав Бомбела