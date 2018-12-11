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I’ll be back. Реакция соцсетей на возвращение Насирова

Сегодня стало известно о возобновлении Романа Насирова на посту главы ГФС. Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на это событие.

Сейчас возобновление на должности Насирова тема № 1 в соцсетях. Пользователи не верят своим глазам и ушам, сокрушаясь такой судовой системой в Украине.

Многие проводят параллель между Насировым и Януковичем.

– Ждем, когда Окружной административный суд Киева возобновит в должности Януковича. Или Сталина. Если Насиров снова в должности, то президентом может быть и Янукович, – пишут люди в соцсетях.

Не обошлось и без символа судебных разбирательств над Насировым клетчатого одеяла.

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I’ll be back. Реакция соцсетей на возвращение Насирова / 9 фотографий

Читайте: Насиров с сокамерниками – фото на память

Напомним, что в марте 2017 года Романа Насирова арестовали в рамках расследования “газового дела”. Но он вышел из СИЗО после внесения залога в размере 100 млн грн.

Сегодня Насиров через суд был восстановлен в должности. Ему должны будут компенсировать 183 тысячи гривен за вынужденный прогул.

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