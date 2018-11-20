Шевченковский районный суд отклонил ходатайство Романа Насирова об уменьшении размера залога и предоставлении разрешения на выезд за границу.

Шевченковский районный суд во время зачитывания обвинительного акта отклонил ходатайство Романа Насирова об уменьшении размера залога и предоставлении разрешения на выезд за границу.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на странице в Facebook.

Суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на Романа Насирова.

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По результатам заседания, руководителю департамента ГФС Владимиру Новикову частично продлили срок действия обязательств и вернули загранпаспорт.

Прокуроры продолжат зачитывание обвинительного акта 10 декабря.

Ранее Факты ICTV писали, что Евросуд по правам человека принял жалобу экс-главы ГФС на НАБУ и САП.