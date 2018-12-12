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Прогноз курса доллара в Украине на три года

Министерство экономического развития Украины дало прогноз курса доллара до 2021 года.

Министерство экономического развития и торговли Украины представило обновленный консенсус-прогноз экспертов.

Так, по информации аналитиков, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$.

При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$.

В 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

Эксперты также составили позитивные и негативные прогнозы курса доллара в Украине.

Минимальные и максимальные оценки курса:

  • на 2019 год составляют соответственно 29,4 грн/$ и 33 грн/$
  • на 2020 год – 30,2 грн/$ и 37 грн/$
  • на 2021 год – 30,7 грн/$ и 40 грн/$

Кроме того, согласно прогнозу, в 2020-2021 годах рост украинской экономики ускорится до 3,1% и 3,9%.

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Напомним, в ООН заявили, что мировая экономика теряет более $2 трлн из-за коррупции.

Фото: Pixabay

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