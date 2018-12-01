Изменения с 1 декабря в Украине принесут повышение прожиточного минимума и, соответственно, социальных выплат.

Что изменится в Украине с 1 декабря и в течение месяца – читайте в материале Фактов ICTV.

Социальная сфера

С 1 декабря в Украине вырастут прожиточный минимум и социальные выплаты. Прожиточный минимум составит 1 тыс. 853 грн (был 1 ты. 777 грн) на одного человека в месяц.

Для трудоспособных лиц с 1 декабря прожиточный минимум составит 1 тыс. 921 грн. Для тех, кто потеряли работоспособность – 1 тыс. 497 гривен.

Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет с 1 декабря – 1 тыс. 626 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2 тыс. 27 грн.

Соответственно возрастут и все социальные пособия:

Минимальный размер пенсий вырастет до 1 тыс. 497 грн;

Размер выплат на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, возрастет до 3 тыс. 252 грн (для детей до 6 лет) и до 4 тыс. 54 грн (для детей от 6 до 18 лет);

Декретные выплаты вырастут до 485,25 грн.

Вырастут выплаты матерям-одиночкам. Сумма будет считаться как разница между прожиточным минимумом для ребенка и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Выплаты в связи с потерей кормильца вырастут и будут зависеть от количества детей в семье – на одного ребенка 1 тыс. 435 грн, двух – 1 тыс. 722 грн, трех и более – 2 тыс. 152,5 грн.

С 1 декабря в Украине вырастут алименты. Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Следовательно, размер алиментов с декабря 2018 будет таким:

для детей до 6 лет не менее 813 грн (1626/50%).

для детей от 6 до 18 лет – 1 тыс. 13,5 грн (2017/50%).

Газ и тепло

Киевтеплоэнерго планирует повысить тарифы на тепло с 1 декабря. Тариф на производство тепловой энергии для населения вырастет на 32%, до 1038 грн 80 коп./Гкал. Для религиозных организаций цена на тепло увеличится в 2,7 раза – до 1302 грн 87 коп./Гкал.

Нафтогаз с 1 декабря снижает минимальные цены на газ для промпотребителей на 17% – до 11 тыс. 153 грн за 1 тыс. куб. м.

Нафтогаз с 1 декабря получит право на отключение производителей тепла для нужд населения, даже в зимний период.

С 1 декабря в Украине должны внедрить суточное балансирование на рынке природного газа.

Читайте: Зарплаты, банки, транспорт: как военное положение изменит жизнь украинцев

Что с курсом гривны

Эксперты прогнозируют, что курс гривны в декабре и на конец года будет на уровне 29,0-29,5/$1. По словам экономистов, курс доллара уже пережил пик после введения военного положения в Украине, а потому не ожидаются новые скачки на валютном рынке.

Также звучали прогнозы, что в случае выделения Украине нового транша МВФ, курс гривны может закрепиться до уровня 28,5 грн/$1.

Транспорт и связь

Укрзализныця запустила скоростную линию в Борисполь. В декабре уже можно пользоваться экспрессом на 120 пассажиров и с багажной зоной.

Укртелеком с 1 декабря включил звонки на мобильные номера в 3 тарифв фиксированной связи за ту же цену. Укртелеком изменил условия тарифных планов фиксированной телефонии Домашний базовый Общий базовый и Домашний безлимитный, добавив в них нетарифицируемые минуты звонков на мобильные номера.

Киев

В столице с 1 декабря начнет работу штаб помощи бездомным лицам и координации социального патрулирования в зимний период.

К слову, читайте также о том, что изменилось в Украине с 1 ноября 2018 года.