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Блокирование комиссии Украина-НАТО: США предупредили Венгрию о войне с РФ

Венгрия должна отказаться от блокирования пути Украины в НАТО, чтобы не стать следующей мишенью России.

Блокирование Будапештом комиссии Украина-НАТО в будущем может нанести вред самой Венгрии.

Об этом заявил посол США в Венгрии Дэвид Корнштейн,пишет Reuters.

По его словам, Венгрия должна отказаться от политики блокирования желания Киева вступить в Альянс, как раз тогда, когда “Россия как никогда испытывает Запад”.

Корнштейн также предостерег Будапешт от “заигрываний с Россией”. По его мнению, зависимость от нефти из РФ, газа и специалистов в атомной сфере являются слабыми сторонами Венгрии.

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– У него (Путина. – Ред.) неоимперского видение. Если Украина потерпит неудачу, Венгрия окажется на линии фронта российской агрессии, – считает посол.

Как известно, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал условие для того, чтобы его страна сняла блокировку комиссии Украина-НАТО.

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