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Факти / Україна / В Україні через снігопад масово затримують рейси, є скасовані/

В Украине из-за снегопада массово задерживают рейсы, есть отмененные

В аэропортах Борисполь и Киев (Жуляны) из-за непогоды отменены рейсы из Стамбула, Шарм-эш-Шейха, Варшавы. Ряд рейсов задерживается.

В аэропорту Киев отменены рейсы в Харьков и Варшаву. Не вылетят самолеты в Украину из Шарм-эш-Шейха,  Ахмедабада, Быдгоща и Варшавы.

Ряд рейсов идут с задержкой от нескольких часов до суток. Так рейс в Копенгаген летит с задержкой почти в сутки, в Шарм-эш-Шейх опаздывает на четыре часа. Другие прибывают во время или с небольшой задержкой.

С задержкой идут рейсы и из Анкары, Шарм-эш-Шейха, Минска и Варшавы. В аэропорту Киев сообщили, что пассажирам отмененных рейсов предоставлено питание и гостиницу.

Также в пресс-службе аэропорта добавили, что взлетно-посадочная полоса расчищена на 40 метров в ширину, обработанная жидкостью от обледенения, ее убирают в перерыве между взлетами и посадками самолетов.

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В Украине из-за снегопада массово задерживают рейсы, есть отмененные / 2 фотографии

В аэропорту Борисполь отменены рейсы из Стамбула и Тегерана. С задержкой идут рейсы из Шарм-Эль-Шейха, Хургада, Лиона, Афин,  Мюнхена, Франкфурта, Вены, Тель-Авива, Стамбула.

Задержка рейсов в Харьков, Черновцы, Варшаву, Париж, Одессу и другие города. Задержка составляет от получаса до 12 часов.

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Напомним, что в Украине 13 декабря в результате сильных снегопадов и порывов ветра обесточены 170 населенных пунктов в шести областях. С 6.00 ограничен въезд грузовиков в Киев, возможны задержки нескольких пассажирских поездов западного направления.

Факты ICTV писали, как действовать, когда рейс задержали или отменили, на что имеет право пассажир, как получить компенсацию и что делать в случае отказа в выплатах.

Фото: Аэропорт Киев/Facebook

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