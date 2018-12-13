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Вселенский патриархат проводит первую службу в Андреевской церкви

В Андреевской церкви в Киеве сегодня впервые после ее передачи в постоянное пользование Вселенскому патриархату проходит архиерейская служба.

В день памяти апостола Андрея Первозванного службу проводят экзархи Вселенского патриарха в Украине – архиепископ Даниил и епископ Иларион, передает BBC News Украина.

Присутствует здесь и делегация от Вселенского патриарха во главе с его представителем, митрополитом Галльским Эммануилом (Адамакисом), который 15 декабря должен возглавить Объединительный собор.

Кстати, в Андреевской церкви службы не проходили с 2015 года, поскольку она на реконструкции, которая должна завершиться в 2020 году.

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Напомним, 7 ноября президент Петр Порошенко подписал закон, которым Андреевская церковь передается Вселенскому патриархату в безвозмездное постоянное пользование.

Фото: Dmitrydesigner/Dreamstime

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