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Андреевскую церковь официально передали Вселенскому патриархату

Вселенскому патриархату официально передали Андреевскую церковь для постоянного пользования.

Андріївська церква

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым Андреевская церковь передается Вселенскому патриархату в безвозмездное постоянное пользование, сообщается на сайте Верховной Рады.

Теперь Вселенский патриархат может совершать в церкви обряды и богослужения.

Таким образом Украина проявляет уважение к авторитету и роли Церкви-Матери.

Решение должно еще больше поспособствовать предоставлению томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

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К слову, Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что у России нет другого выбора, кроме как смириться с решением о предоставлении томоса об автокефалии Украине.

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