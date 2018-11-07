Вселенскому патриархату официально передали Андреевскую церковь для постоянного пользования.

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым Андреевская церковь передается Вселенскому патриархату в безвозмездное постоянное пользование, сообщается на сайте Верховной Рады.

Теперь Вселенский патриархат может совершать в церкви обряды и богослужения.

Таким образом Украина проявляет уважение к авторитету и роли Церкви-Матери.

Решение должно еще больше поспособствовать предоставлению томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

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К слову, Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что у России нет другого выбора, кроме как смириться с решением о предоставлении томоса об автокефалии Украине.