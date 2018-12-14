Украинские саперы неподалеку линии соприкосновения обезвредили самодельные взрывные устройства, заложенные под водопроводом Северский Донец-Донбасс, питающий водой Торецк, Горловку, Донецк и другие населенные пункты Донецкой области.

Таким образом военным саперного подразделения сорвать планы террористов, сообщает пресс-центр ООС.

– Российские оккупанты в который раз показали свою низость, коварство и пренебрежение нормами международного гуманитарного права…Планы террористов сорваны. У мирных жителей Донбасса будет питьевая вода, – отмечают в штабе.

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К слову, на Донбассе за сутки зафиксировано 22 вражеских обстрела. К сожалению, двое украинских военных погибли.

Фото: ООС