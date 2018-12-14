За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям украинских военных. В результате погибли два украинских военных.

Об сообщается на странице ОСС в Facebook.

Обстрелы велись возле хутора Вольный, что на Попаснянском направлении и в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на Мариупольском направлении.

Оккупанты били из минометов, БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь открывали недалеко от населенного пункта Крымское – на Луганском направлении, в районе населенного пункта Новгородское, что на Горловском направлении.

На Донецком направлении огонь велся по населенным пунктам Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Невельске. Под огнем оказались Широкино, Водяное, Гнутово.

Три оккупанты были уничтожены и четверо получили ранения.

Читайте: На Донбассе боевики передали Денисовой еще 13 украинских осужденных

К слову, в Минске рабочая группа по безопасности ТКГ рассматривала дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и подготовки к перемирию во время новогодних праздников.