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Сутки на Донбассе: погибло два бойца ВСУ

За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям украинских военных. В результате погибли два украинских военных.

Об сообщается на странице ОСС в Facebook.

Обстрелы велись возле хутора Вольный, что на Попаснянском направлении и в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на Мариупольском направлении.

Оккупанты били из минометов, БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь открывали недалеко от населенного пункта Крымское – на Луганском направлении, в районе населенного пункта Новгородское, что на Горловском направлении.

На Донецком направлении огонь велся по населенным пунктам Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Невельске. Под огнем оказались Широкино, Водяное, Гнутово.

Три оккупанты были уничтожены и четверо получили ранения.

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К слову, в Минске рабочая группа по безопасности ТКГ рассматривала дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и подготовки к перемирию во время новогодних праздников.

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