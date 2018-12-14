Боевики на оккупированном Донбассе эксплуатируют заключенных, попавших в тюрьмы до 2014 года.

На оккупированном Донбассе боевиками создаются ГУЛАГи, эксплуатирующие заключенных, которых осудили до 2014 года.

Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский, пишет УНИАН.

Он напомнил, что Украина смогла вернуть на этой неделе 55 заключенных, осужденных до 2014 года.

По его словам, боевики не хотели их передавать Киеву из-за того, что этих людей эксплуатируют на работах. В частности, заключенных заставляют добывать уголь.

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Лисянский уточнил, что из “ДНР” было передано 42 заключенных, а из “ЛНР” – 13.

К слову, возвращенные заключенные рассказали, в каких условиях держат людей в тюрьмах на территории оккупированного Донбасса.